Milei cerró su gira en EE. UU. con Netanyahu y celebra el respaldo de Trump

Milei cierra su gira en EE. UU. con respaldo de Trump y reunión con Netanyahu

Javier Milei concluye este jueves su gira de cuatro días por Nueva York con una reunión bilateral junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. El encuentro se da tras recibir un fuerte respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó su apoyo al plan económico argentino y denunció un intento de desestabilización política contra el gobierno.

En la comitiva oficial celebraron el cambio de clima tras el anuncio de un paquete de ayuda financiera de Washington, que generó una baja en el dólar, el riesgo país y las tasas de interés. Milei agradeció el gesto de Trump y lo interpretó como un espaldarazo clave de cara a la campaña electoral.

Durante su visita a la ONU, el presidente argentino mantuvo un discurso crítico en línea con el de Trump y anticipó la posibilidad de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, reforzando su alineamiento con Israel.

Tras los encuentros previstos con Netanyahu, representantes de la comunidad judía y organizaciones internacionales, Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires este jueves por la noche. El viernes retomará la campaña de La Libertad Avanza con un acto en La Rural de Palermo y una gira por 13 provincias hasta las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Desde la Casa Rosada aseguran que el respaldo de Trump fortalece la estrategia electoral y ayuda a consolidar la narrativa oficialista frente a la oposición. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y candidata a senadora por CABA, afirmó que el apoyo estadounidense “demuestra que el mundo ve a la Argentina con futuro de prosperidad y apertura democrática”.

Fuente: https://www.a24.com/politica/milei-cierra-la-gira-ee-uu-netanyahu-y-casa-rosada-ya-festejan-el-impacto-del-apoyo-trump-n1480481