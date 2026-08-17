El municipio emitió un comunicado en el que reiteró que ya efectivizó a Patagonia Argentina el pago de 1000 millones de pesos, correspondientes a parte del subsidio, para hacer frente al sueldo de los trabajadores.

En el comunicado, recordó que «la obligación de liquidar y abonar los salarios de los trabajadores corresponde exclusivamente a PATAGONIA ARGENTINA S.R.L., en su carácter de empleadora.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia no liquida ni deposita salarios directamente a los trabajadores de la empresa, ni ha asumido el carácter de empleadora respecto de ellos.

No obstante, atendiendo especialmente al carácter alimentario de los haberes y a la situación planteada por los trabajadores, el Municipio dispuso y efectivizó, con carácter excepcional, un pago parcial a cuenta de PESOS MIL MILLONES ($1.000.000.000) a favor de PATAGONIA ARGENTINA S.R.L., con la finalidad prioritaria de posibilitar el cumplimiento de sus obligaciones salariales, laborales y previsionales»

En el mismo tono recordó que «dicho desembolso fue efectuado a cuenta de la liquidación final del vínculo contractual, sin que ello implique reconocimiento de un saldo definitivo a favor de la empresa ni asunción por parte de la Municipalidad de obligaciones laborales que corresponden exclusivamente a PATAGONIA ARGENTINA S.R.L.»

Gestiones realizadas por el Municipio para el resguardo de los trabajadores

Cabe señalar que, con anterioridad a la situación actualmente planteada, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia sugirió oportunamente a la representación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que, ante un eventual incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de PATAGONIA ARGENTINA S.R.L., solicitara ante la Subsecretaría de Trabajo, la adopción de las medidas correspondientes y, en particular, la transferencia de los fondos que pudieran encontrarse retenidos a tal efecto, a fin de procurar su aplicación al cumplimiento de las obligaciones laborales pendientes.

Dicha alternativa fue puesta oportunamente en conocimiento de la representación sindical el día 30/07, con el objetivo que constituya un mecanismo idóneo para proteger los salarios de los trabajadores ante un eventual incumplimiento de la empresa. Sin embargo, dicha sugerencia no fue llevada a cabo sino hasta el 13/08 por la representación de UTA, circunstancia que corresponde dejar expresamente comunicada frente a las versiones que atribuyen al Municipio una falta de actuación en resguardo de los salarios de los trabajadores.

Retención de fondos para el resguardo de los trabajadores

Asimismo, en el marco de las actuaciones desarrolladas y a partir de los requerimientos efectuados por la representación de los trabajadores y de las actuaciones llevadas adelante ante la autoridad laboral competente, se autorizó la retención de fondos de titularidad de PATAGONIA ARGENTINA S.R.L. hasta la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES ($980.000.000), con el objeto de resguardar los salarios de los trabajadores.

La adopción de dicha medida no significa que los fondos puedan ser transferidos o aplicados de manera automática, toda vez que su efectiva disposición requiere el cumplimiento de las condiciones, procedimientos y recaudos administrativos y legales correspondientes.

En particular, resulta necesario contar con la liquidación final formal, la cual debe determinar previamente los salarios y obligaciones existentes entre las partes.

Finalización del servicio y liquidación final

La prestación del servicio de transporte público por parte de PATAGONIA ARGENTINA S.R.L., finalizó el día 31 de julio de 2026.

En consecuencia, corresponde llevar adelante el procedimiento de cierre y liquidación final de la relación contractual.

Para completar dicho procedimiento, la empresa debe presentar la documentación técnica, económica, contable, laboral, previsional y administrativa que le ha sido requerida y que resulta necesaria para determinar correctamente la liquidación final.

A la fecha, PATAGONIA ARGENTINA S.R.L., no ha completado la presentación de dicha documentación, circunstancia que impide a las áreas municipales competentes concluir el procedimiento de liquidación y determinar cuál es el saldo definitivo que eventualmente pudiera corresponder.

La liquidación final requiere necesariamente consolidar, entre otros aspectos:

* la prestación efectivamente realizada hasta el 31 de julio de 2026;

* la estructura de costos que resulte procedente;

* la recaudación tarifaria;

* los subsidios, compensaciones y aportes percibidos;

* los anticipos y pagos efectuados por el Municipio, incluido el pago excepcional de $1.000.000.000;

* las retenciones y fondos afectados;

* los ajustes, multas y penalidades que pudieran corresponder;

* los débitos, descuentos y demás créditos existentes entre las partes; y

* toda otra obligación derivada de la relación contractual y de la normativa aplicable.

Por lo tanto, cualquier suma que eventualmente pudiera corresponder a PATAGONIA ARGENTINA S.R.L., sólo podrá determinarse una vez presentada la totalidad de la documentación requerida y concluido el procedimiento de liquidación final.

*Compromiso del Municipio*

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia reafirma su compromiso con el resguardo de los derechos laborales de los trabajadores del transporte público y, particularmente, con la protección del carácter alimentario de sus haberes.

En ese marco, el Municipio ya ha efectivizado un pago excepcional de $1.000.000.000 a favor de PATAGONIA ARGENTINA S.R.L., destinado prioritariamente a posibilitar el cumplimiento de sus obligaciones salariales, laborales y previsionales.

Asimismo, continuará realizando todas las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias y conforme al marco contractual, administrativo y legal aplicable, procurando resguardar los intereses de los trabajadores y garantizar un adecuado cierre de la relación contractual.

Finalmente, se aclara que la falta de conclusión de la liquidación final, no obedece a una decisión de la Municipalidad de demorar o impedir el pago de fondos, sino a la necesidad de completar la documentación y los procedimientos indispensables para determinar, con precisión y respaldo administrativo, los salarios y obligaciones existentes entre las partes.

La Municipalidad continuará informando oportunamente las novedades que surjan de las actuaciones administrativas correspondientes.