Así se ve Claudio Contardi en prisión tras el fallo por abuso a Julieta Prandi

La foto de Claudio Contardi en prisión tras la condena por abuso a Julieta Prandi

Claudio Contardi fue condenado en agosto a 19 años de prisión por abuso sexual reiterado, violencia psicológica, económica y amenazas contra su exesposa, la modelo y conductora Julieta Prandi.

A poco más de un mes de su ingreso al Penal N°41 de Campana, se viralizó una foto que lo muestra visiblemente deteriorado. La imagen fue difundida por el panelista Pepe Ochoa en el programa LAM (América TV). Según reveló el periodista Mauro Szeta, el empresario atraviesa un delicado estado emocional: solo recibe visitas de su esposa, su hermana y sus suegros, mientras que su madre lo visitó una sola vez.

Mirá el video en este enlace: https://dai.ly/x9r4knm

Contardi apeló la sentencia a través de su abogado, Fernando Sicilia. En seis meses se conocerá la resolución de la Cámara de Casación, que podría confirmar la condena, reducir la pena o incluso anular el fallo. El proceso judicial fue cuestionado porque, según explicó Szeta, se habría omitido una audiencia clave vinculada al juicio por jurados.

En las fotos que trascendieron, se lo ve desmejorado y con gesto cabizbajo, mientras era trasladado de un pabellón a otro. Ochoa aseguró que Contardi “está deprimido, no come y evita participar en las actividades del penal”.

El 13 de agosto de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana lo halló culpable tras un extenso juicio iniciado en 2021, en el que declararon más de 13 testigos. La querella había pedido 50 años de prisión y la fiscalía 20, pero finalmente la pena fue de 19 años, aplicada bajo la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres.

Tras escuchar el veredicto, Julieta Prandi expresó: “Siento que hoy empiezo a vivir”, reflejando el impacto emocional que significó el fallo en su vida.

Fuente: https://www.a24.com/primiciasya/la-impactante-foto-claudio-contardi-la-carcel-la-sentencia-abuso-julieta-prandi-n1480654