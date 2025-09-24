Descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907: el origen de la industria petrolera argentina

Contexto: Comodoro Rivadavia a principios del siglo XX

En 1907, Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, era un poblado pequeño y relativamente aislado. Fundada en 1901 como puerto de embarque para las colonias galesas del valle del Chubut, la localidad contaba con una población reducida, infraestructura limitada y una preocupación constante: la escasez de agua potable.

El clima árido y los vientos patagónicos complicaban la vida cotidiana. Por eso, el gobierno nacional decidió enviar una comisión de la Dirección General de Minas, Geología e Hidrología para perforar pozos en busca de napas subterráneas que garantizasen el abastecimiento.

El hallazgo de petróleo en 1907

Los trabajos de perforación comenzaron en un sector cercano al cerro Chenque. El 13 de diciembre de 1907, al alcanzar los 539 metros de profundidad, el fluido que emergió no fue agua: se trató de petróleo crudo. La sorpresa fue mayúscula. Aquella región, hasta entonces asociada con la ganadería ovina y la vida rural, había resultado ser portadora de un recurso estratégico.

El hallazgo accidental en Comodoro Rivadavia se considera el punto de partida de la industria petrolera argentina. Desde entonces, la región adquirió una nueva centralidad económica y política.

Importancia del descubrimiento para Argentina

El petróleo descubierto en Comodoro Rivadavia tuvo consecuencias profundas:

Argentina pudo comenzar a producir su propio combustible, reduciendo la dependencia de importaciones. Crecimiento económico: la disponibilidad de energía favoreció el desarrollo industrial, el transporte y la modernización.

Comodoro Rivadavia dejó de ser un caserío para convertirse en un centro urbano y productivo de relevancia nacional. Debate político: el control y la explotación de los recursos iniciaron discusiones sobre la participación del Estado frente a la iniciativa privada.

Nacimiento de YPF y la consolidación estatal

Ante la evidencia del valor estratégico del recurso, el Estado argentino tomó medidas para proteger y administrar los hidrocarburos. En 1922, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la primera empresa estatal de petróleo en América Latina.

Bajo la conducción del general Enrique Mosconi, YPF promovió una política de soberanía energética y desarrollo técnico que consolidó la industria. La creación de YPF fue un paso clave para que Argentina mantuviera control sobre parte significativa de sus recursos petroleros durante gran parte del siglo XX.

Comodoro Rivadavia: transformación urbana y social

El impacto en la ciudad fue inmediato y profundo. La llegada de equipos técnicos, obreros y profesionales provocó un crecimiento demográfico sostenido. Inmigrantes de diversas procedencias —españoles, italianos, árabes, croatas, polacos y otros— arribaron atraídos por las oportunidades laborales.

La fisonomía urbana cambió: se construyeron campamentos, barrios obreros, instalaciones industriales y la infraestructura portuaria se expandió. A pesar de condiciones duras —escasez inicial de servicios y el clima patagónico—, la promesa de empleo consolidó a Comodoro como la capital nacional del petróleo.

El Día del Petróleo Nacional

En recuerdo de aquel pozo original y su impacto histórico, cada 13 de diciembre se conmemora en Argentina el Día del Petróleo Nacional. La fecha honra no solo el descubrimiento, sino también la importancia estratégica del recurso y su rol en el desarrollo del país.

Legado y desafíos actuales

Más de un siglo después, el legado de 1907 sigue vigente. Comodoro Rivadavia continúa siendo un polo energético y petrolero de gran importancia. Aunque nuevas áreas, como Vaca Muerta en Neuquén, ampliaron la capacidad productiva del país, el origen histórico se remonta a Chubut.

El descubrimiento también plantea desafíos contemporáneos: la necesidad de diversificar la matriz energética, la transición hacia fuentes renovables, la gestión ambiental y la planificación económica para mitigar la dependencia de un recurso finito.

El descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907 no fue solamente un accidente geológico; fue el punto de partida de la historia del petróleo argentino. A partir de aquel pozo perforado en busca de agua nació una industria estratégica que moldeó la economía, la política y la identidad de una región entera.

Recordar aquel hecho es comprender cómo un hallazgo inesperado puede reconfigurar el destino de una ciudad y de un país. Al celebrarse cada 13 de diciembre el Día del Petróleo Nacional, se reconoce la trascendencia de aquel evento y la huella que dejó en la historia argentina.