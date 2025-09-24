Jornada solidaria y show de De Santo Nada para ayudar al Hospital Regional

El Centro Cultural de Comodoro Rivadavia será escenario este sábado 27 de septiembre de una jornada solidaria organizada por la banda De Santo Nada con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura municipal, en el marco del 20º aniversario del grupo.

La propuesta, que busca reunir recursos de limpieza y librería para el Hospital Regional, comenzará a las 15:00 horas con controles gratuitos de presión arterial, consejería de vacunación y evaluaciones de pies y plantillas a cargo de Ortopedia Díaz Vélez.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó que “la decisión de De Santo Nada de celebrar sus 20 años con un show a beneficio refleja el compromiso de la banda con la comunidad”. E invitó a toda la ciudadanía a acercarse, participar de las actividades de prevención y disfrutar de un cierre cultural que reconoce el talento local.

Como entrada, se solicita la donación de elementos de limpieza o útiles de librería, que serán entregados directamente al Hospital Regional. El show musical comenzará a las 19:00 horas en el auditorio del Centro Cultural, con finalización prevista para las 21:00 horas, cuando De Santo Nada celebre su aniversario con un concierto especial.