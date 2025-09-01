Sindicato del Petróleo Jerárquico inició huelga en Manantiales Behr por conflicto con YPF

El Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral confirmó que comenzó una huelga en el yacimiento Manantiales Behr, operado por YPF en la provincia de Chubut. La medida fue notificada formalmente a la Secretaría de Trabajo provincial y se desarrolla como último recurso tras un conflicto de intereses que no logró resolverse por vías de diálogo.

De acuerdo al comunicado firmado por el secretario general José Dante Llugdar, el gremio denuncia que YPF no reconoce las funciones del personal jerárquico de las empresas contratistas, presionando incluso para que sean despedidos. También señalan que la operadora impulsó la creación de YPF Luz, incorporando un convenio colectivo distinto que consideran perjudicial en relación al CCT 611/10.

El sindicato agrega que se han dado de baja contratos de manera unilateral, generando inestabilidad laboral y un fuerte impacto sobre las pymes regionales que dependen de la actividad petrolera. Esto, según plantean, agrava la situación financiera de las empresas que encuentran dificultades para afrontar los salarios y los últimos ajustes paritarios homologados.

Otro punto crítico planteado es el reemplazo de tareas de supervisión con empleados que no cuentan con la calificación ni la experiencia necesarias, lo que consideran un retroceso en materia de seguridad laboral. Además, denuncian que se exige a las contratistas prescindir del personal de Seguridad e Higiene, lo que incrementa los riesgos para todos los trabajadores del yacimiento.

Desde la conducción sindical remarcaron que siempre han ejercido el derecho a huelga como último recurso y que en esta oportunidad no quedó otra alternativa. El paro se mantendrá de manera indefinida hasta tanto se reviertan las medidas adoptadas por YPF y se restablezcan condiciones de trabajo que garanticen la estabilidad de los jerárquicos y de las pymes vinculadas al sector.