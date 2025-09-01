Close Menu
Comodoro Rivadavia celebrará el Día de la Obstetricia con actividades en el CAPS Marcelino Reyes

La jornada se realizará el lunes 1 de septiembre a las 15 horas en el CAPS de Km. 3 con charlas, sorteos y estrategias de acompañamiento en embarazo, parto, puerperio y lactancia
El Centro Médico Atlántico y la Secretaría de Salud de Comodoro Rivadavia invitan a la comunidad a participar de la celebración del Día de la Obstetricia, que se llevará adelante el lunes 1 de septiembre a las 15 horas en el CAPS Marcelino Reyes, Av. del Libertador 657, Km. 3.

Durante el encuentro se compartirán estrategias para un acompañamiento positivo en todas las etapas preconcepcionales, incluyendo embarazo, parto, puerperio, lactancia y primera infancia.

Además de las charlas informativas, la jornada contará con sorteos de ecografías 5D, brindando la posibilidad a las embarazadas presentes de obtener un recuerdo único de su bebé en detalle.

El evento busca visibilizar y poner en valor la tarea de las y los profesionales de obstetricia, quienes desempeñan un papel fundamental en el cuidado de la salud materna e infantil, acompañando a las familias en uno de los momentos más importantes de la vida.

