Guerreira, la ballena franca austral que une a Argentina y Brasil con su historia de supervivencia

El Proyecto Farol das Baleias del Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul (GEMARS) registró en junio de 2025 a una ballena franca austral fotografiada en las costas de Brasil. Se trata de la hembra identificada como 5593 en el catálogo del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB/OA) en Argentina.

Apodada “Guerreira”, la ballena presenta una gran herida en el pedúnculo caudal, probablemente causada por un enmallamiento con redes o sogas de pesca, una amenaza creciente para la especie. La investigadora brasileña Ticiana Fettermann destacó que su identificación fue posible gracias al patrón de callosidades y a esa cicatriz particular.

Una historia que comenzó en Península Valdés

La ballena 5593 fue registrada por primera vez en junio de 2019 en el Golfo Nuevo, Península Valdés, durante el proyecto “Midiendo Ballenas”, que utiliza drones para obtener imágenes de los cetáceos. Desde entonces fue avistada en distintas temporadas sin cría, siempre con la marca de su herida profunda.

En 2023, nuevas fotografías confirmaron que la lesión había cicatrizado, aunque seguía siendo evidente y compatible con un episodio de enmallamiento. Este 2025, su avistaje en aguas brasileñas confirma que el animal logró sobrevivir a pesar de las secuelas.

En Brasil, Guerreira fue observada al menos siete veces durante la temporada 2025 en las costas de Río Grande do Sul y Santa Catarina, interactuando con grupos madre-cría y mostrando gran actividad en superficie, como golpeteos de su aleta caudal.

Para los investigadores del ICB y GEMARS, su historia simboliza la resiliencia de la especie frente a las amenazas humanas y subraya la necesidad de reforzar la cooperación entre Argentina y Brasil.

“La alegría fue enorme al confirmar que sigue viva y activa. Pero sus cicatrices nos recuerdan el impacto negativo de las redes descartadas al mar, sean de forma incidental o intencional”, señaló la doctora Carina Marón, investigadora del ICB.

El ICB resaltó que la historia de Guerreira es un llamado a fortalecer las medidas de protección a lo largo de todo el rango migratorio de la especie, desde Península Valdés hasta las costas brasileñas.

“Las ballenas unen países y la conservación debe ser un esfuerzo conjunto y sostenido. Guerreira es un símbolo de fuerza y resiliencia que nos inspira a seguir trabajando para que las próximas generaciones puedan conocerlas en libertad”, expresaron desde la organización.