Chile adelanta una hora su reloj desde el 6 de septiembre y habrá diferencia horaria con Argentina

A partir del sábado 6 de septiembre de 2025 a las 23:59, Chile adelantará su reloj una hora, pasando directamente a la 01:00 del domingo, en el marco del inicio del horario de verano (UTC -3). De este modo, dejará atrás el horario de invierno (UTC -4) y sumará más luminosidad en las tardes.

Sin embargo, desde el domingo 7, el país vecino quedará una hora adelantado respecto de Argentina, que mantiene de forma permanente el huso horario UTC -3. En la práctica, si en Chile son las 10:00, en las provincias argentinas limítrofes serán las 9:00.

Impacto en los pasos fronterizos

La diferencia horaria podría generar confusiones en la vida cotidiana y, sobre todo, en los cruces internacionales. Los pasos más utilizados como Cristo Redentor, Pino Hachado, Icalma y Cardenal Samoré deberán coordinar los horarios de atención entre ambos países para evitar demoras y desajustes.

La medida también repercute en el transporte de cargas, turismo y comunicaciones familiares, donde se aconseja verificar los horarios antes de realizar traslados o trámites.

Regiones con excepción

No todas las regiones de Chile aplicarán la modificación. Magallanes y Aysén mantendrán su horario actual durante todo el 2025. En tanto, en Rapa Nui y la isla Salas y Gómez, el cambio se realizará a las 22:00 del sábado, adelantando el reloj a las 23:00.

Cómo verificar la hora oficial

