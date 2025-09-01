Detuvieron a un hombre armado tras amenazar de muerte al hijo de un vecino

En la madrugada del domingo 31 de agosto de 2025, alrededor de las 3 30 horas, la policía de Puerto Madryn tomó conocimiento de un grave episodio en un domicilio de calle Esteban Williams, donde un hombre ingresó sin autorización portando un arma blanca. Según testigos, el agresor amenazaba al propietario de la vivienda con frases intimidantes contra su hijo.

Personal de la División Canes de la Policía del Chubut acudió al lugar y observó a un grupo de personas señalando al agresor, quien al advertir la presencia policial intentó huir. El hombre escapó por calles aledañas mientras exhibía el arma blanca y profería amenazas contra los uniformados: “Yo me paro de mano, vengan de a uno, los voy a matar”.

Ante su resistencia y agresividad, se efectuó un disparo de estruendo para intentar disuadirlo, pero el sujeto continuó con la misma actitud. Fue entonces que el perro policial “Fleya” intervino logrando morderle el brazo derecho, donde sostenía el arma, lo que permitió distraerlo y finalmente proceder a su detención.

El detenido opuso fuerte resistencia durante su aprehensión, pero fue trasladado a la sede policial. La Fiscalía de turno dispuso que permaneciera detenido hasta la audiencia de control de detención.