Encuentro Regional de Energía en Chubut: debate sobre la transición energética y los desafíos del sector

El Encuentro Regional de Energía en Chubut se presenta como un ámbito de construcción y diálogo sobre los principales desafíos que enfrenta la Argentina en materia energética. La cita, que tendrá lugar en Comodoro Rivadavia, busca integrar las voces de la política, el empresariado y especialistas técnicos con foco en el aprovechamiento responsable de los recursos y la transición hacia energías renovables.

Durante la jornada se analizarán tanto las fuentes convencionales y no convencionales de energía que forman parte de la matriz productiva nacional, como el papel central de las energías renovables en el marco de los compromisos ambientales globales.

El encuentro abordará propuestas que ya se vienen trabajando desde el espacio Despierta Chubut, con alcance nacional a través de la labor legislativa de la diputada Ana Clara Romero en el Congreso. Entre ellas se destacan:

La promoción de cuencas maduras , esenciales para sostener la producción y el empleo en la región

La creación de un marco normativo para el hidrógeno verde , considerado un vector clave en la transición energética

El impulso de una nueva ley de energías renovables que incentive inversiones y expansión de proyectos en todo el país

Una reparación histórica para las cuencas hidrocarburíferas convencionales, que requieren previsibilidad y reglas claras

El objetivo central del evento es generar propuestas concretas y consensos que permitan avanzar hacia un plan energético integral, federal y sustentable, capaz de responder a los desafíos actuales y futuros. Desde la organización señalaron que el debate busca superar la falta de políticas de largo plazo que, según remarcan, han sido desatendidas tanto por el gobierno anterior como por el actual.