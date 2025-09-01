Comodoro Rivadavia inicia septiembre con 8°C y cielo parcialmente nublado

Este lunes 1 de septiembre Comodoro Rivadavia registró una temperatura de 8 4°C con sensación térmica de 7 8°C y cielo parcialmente nublado. La humedad se ubica en 71%, la presión atmosférica en 1004 2 hPa, con viento del sudoeste a 6 km h y visibilidad de 30 km.
El sol salió a las 07 59 horas y se pondrá a las 19 02 horas.
Durante la mañana se prevé neblina con una mínima de 5°C y vientos del oeste entre 23 y 31 km h.
Por la tarde el cielo estará parcialmente nublado con una máxima de 16°C y viento leve a moderado del oeste.
Hacia la noche se espera cielo mayormente nublado con 10°C y viento del oeste de 13 a 22 km h.
Pronóstico extendido de 7 días
Martes mínima 5°C y máxima 11°C
Miércoles mínima 2°C y máxima 6°C
Jueves mínima 3°C y máxima 14°C
Viernes mínima 5°C y máxima 17°C
Sábado mínima 8°C y máxima 16°C
Domingo mínima 8°C y máxima 19°C
La semana en Comodoro Rivadavia iniciará con condiciones estables y sin precipitaciones. El miércoles se espera el descenso más marcado con una máxima de apenas 6°C, mientras que hacia el fin de semana se anticipa un ascenso progresivo de temperaturas con máximas que podrían acercarse a los 19°C el domingo.
Foto: Mauro Esains