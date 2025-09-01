Controles policiales dejaron demorados y heridos a la salida de boliches en Comodoro

En el marco de un trabajo preventivo en zonas de esparcimiento, distintas dependencias policiales de Comodoro Rivadavia llevaron adelante controles que derivaron en varios hechos relevantes.

Por un lado, personal de la Seccional Segunda demoró a los ocupantes de un vehículo estacionado sobre calle Ameghino, frente a un reconocido local nocturno, quienes tenían en su poder cinco cigarrillos de marihuana con un pesaje de 2,5 gramos. Tras ser identificados, recuperaron su libertad, aunque quedaron imputados por infracción a la Ley de Estupefacientes.

En paralelo, en inmediaciones del boliche “En Alta”, dependiente de la Seccional Tercera, se produjeron incidentes cuando un grupo de jóvenes se resistió al despeje del local. Al arrojar piedras contra el personal, la policía utilizó escopetas con munición antitumulto, lo que dejó varios lesionados, imágenes que circularon rápidamente en redes sociales. La Unidad Regional inició actuaciones de oficio para determinar si hubo excesos en el accionar policial.

Otro hecho de gravedad se registró en jurisdicción de la Seccional Séptima: un hombre ingresó al Hospital Regional con heridas de arma blanca en el cuello y tórax, señalando a su pareja como la agresora. La mujer fue detenida e imputada por tentativa de homicidio tras un allanamiento en su vivienda. El herido permanece internado en estado estable.

Finalmente, durante la madrugada del domingo, se desató un incendio en una gamela abandonada en Kilómetro 5, que alcanzó tres viviendas precarias. Bomberos voluntarios y personal policial trabajaron en el lugar, sin que se registraran víctimas, aunque sí importantes pérdidas materiales.