Bateas comunitarias : cronograma de septiembre para descartar residuos voluminosos

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de Higiene Urbana y Estrategias Urbano Ambientales, dio a conocer el cronograma de bateas comunitarias correspondiente a septiembre. El objetivo es brindar a los vecinos un espacio adecuado para descartar residuos voluminosos que no pueden retirarse en la recolección domiciliaria habitual.

En estas bateas se pueden depositar escombros, colchones, chapas, maderas, electrodomésticos averiados y muebles en desuso, evitando la acumulación en veredas y espacios públicos.

Cronograma de la primera semana

Lunes 1 de septiembre : San Isidro Labrador, José Fuchs, Presidente Ortiz, 25 de Mayo

Martes 2 de septiembre : Pueyrredón, Moure, Sarmiento, Manantial Rosales

Miércoles 3 de septiembre : Las Américas, Cerro Solo, Sismográfica, Caleta Córdova

Jueves 4 de septiembre : Roca, Centro, Standard Norte, Gasoducto

Viernes 5 de septiembre : Pietrobelli, 9 de Julio, Güemes, Divina Providencia

Sábado 6 de septiembre: Bella Vista Oeste, El Atardecer, Azcuénaga, Centenario

Este programa busca promover la limpieza urbana, evitar microbasurales y mejorar la calidad ambiental de los barrios, a través de un trabajo coordinado entre la municipalidad y los vecinos.

Quienes necesiten conocer la ubicación exacta de los contenedores pueden comunicarse con las áreas municipales responsables del servicio.