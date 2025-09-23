Chubut otorga aumento salarial a más de mil trabajadores de CAPS y responde a críticas del gremio SISAP

La secretaria de Salud de Chubut, Denise Acosta, confirmó el aumento salarial anunciado por el gobernador Ignacio Torres, que beneficiará a más de mil trabajadores del Primer Nivel de Atención, entre médicos y personal no médico, e incorporará por primera vez a las Trabajadoras Comunitarias de Salud en Terreno.

La medida, que se formalizará mediante decreto, representa un reconocimiento histórico al rol que cumplen estos equipos en la promoción y prevención sanitaria en toda la provincia.

En diálogo con la prensa, Acosta respondió a las declaraciones del secretario general del Sindicato de la Salud Pública de Chubut (SISAP), Carlos Sepúlveda, quien había cuestionado la medida. “Me llama la atención que el mismo gremio que firmó el acta paritaria luego pretenda desconocerla públicamente. Eso es, cuanto menos, una actitud contradictoria. Primero acordaron el aumento y después salieron a hacer planteos inconsistentes. Hay que ser serios: los trabajadores necesitan certezas, no discursos cambiantes”, enfatizó.

La funcionaria recordó que durante el primer semestre de 2025 los trabajadores de Salud ya habían recibido incrementos por encima del resto de los organismos provinciales, en el marco del acuerdo paritario de 2024, y que en agosto se sumó una nueva pauta del 5% en tres tramos, igual que en los demás sectores del Estado.

Acosta sostuvo que “el Gobierno siempre está dispuesto al diálogo, pero con responsabilidad”, y advirtió que “no se puede estar de acuerdo en la mesa de negociación y luego salir a los medios a sembrar dudas. Eso no construye, desgasta y confunde”.

La secretaria de Salud subrayó que “la salud y la educación son ejes prioritarios para el gobernador Torres y su equipo” y que el adicional para los CAPS es una muestra de que “estamos escuchando y dando respuestas reales”.

El incremento alcanzará a todos los trabajadores de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la provincia y, en el caso de las Trabajadoras Comunitarias, implica su incorporación formal al esquema salarial, un reclamo histórico que ahora se materializa.