Trump dice en reunión con Milei que no cree que Argentina necesite un «rescate»

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este martes que no cree que Argentina necesite un «rescate» financiero, pese a que el Tesoro anunció en la víspera que apoyaría al país sudamericano con todo lo que fuera necesario frente a las turbulencias económicas que atravesaba.
«Los vamos a ayudar pero no creo que necesiten un rescate. Él (presidente argentino Javier Milei) está haciendo un trabajo fantástico», dijo Trump durante una reunión con Milei en Nueva York.
Añadió que respalda una posible reelección de Milei en 2027 porque el mandatario sudamericano necesita un mandato más para completar su trabajo.
La reunión tuvo lugar un día después de que el secretario del Tesoro anunciara que brindaría su apoyo a Milei con todo lo que fuera «necesario», y mencionara una serie de medidas de respaldo, como líneas de crédito por intercambio de monedas y compra directa de divisas.
Tras la intervención de Bessent, el riesgo país de Argentina bajó 33 por ciento en apenas dos días, al retroceder de los 1.515 puntos hasta los 1.001 este martes y el Banco Central continuó con su política de no intervención en el mercado oficial de cambios, luego de haber vendido 1.110 millones de dólares en las últimas tres ruedas bursátiles de la semana pasada.
Respaldo con confusión
«Voy a hacer algo que no suelo hacer, que es brindarle mi respaldo total» para la reelección, señaló este martes el líder republicano en un vídeo que difundió el portavoz de Milei, Manuel Adorni.
Durante la reunión, que se extendió por 20 minutos, el mandatario estadounidense aseguró que Milei estaba haciendo «un gran trabajo» y lo definió como el futuro presidente de Argentina, en alusión a su eventual reelección en 2027.
Añadió que para «terminar el trabajo, el gran trabajo que está haciendo, necesita el próximo mandato».
El encuentro contó con la presencia de los ministros argentinos de Economía, Luis Caputo, y Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Por parte de EEUU también participó de la bilateral el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Estado, Marc Rubio.
Para evidenciar aún más el apoyo al Gobierno argentino, Bessent tiene previsto entregar a Milei este miércoles el premio Global Citizen Award, en el marco de la Asamblea General de la ONU .(Sputnik)