La familia de Ekaterina confirmó que el trasplante ya no es una opción

La familia de Ekaterina comunicó en las últimas horas una dolorosa noticia: la niña ya no podrá ingresar en lista de espera para un trasplante, por lo que esta alternativa médica dejó de ser una posibilidad.

“Le queríamos contar una noticia bastante triste. Ekita ya no va a entrar en lista de espera. Esto significa que el trasplante ya no es una opción para ella”, expresó su mamá, Anastasia Kravchenko, a través de redes sociales.

La familia explicó que los fondos recaudados hasta el momento serán destinados, en el debido momento, a regresar a su ciudad de origen y comenzar nuevamente, luego de casi cinco años residiendo en la Capital debido a los tratamientos médicos.

Acompañamiento y agradecimiento

En otro de los mensajes, Anastasia remarcó que lo fundamental ahora es acompañar a su hija y brindarle bienestar en esta etapa:

“Incansable nuestra Eka. No sabemos cuánto más tenemos por delante, pero decidimos estar ambos con ella todo este tiempo que le queda con nosotros. Así que agradecemos todo tipo de colaboración”, señaló, indicando que las donaciones pueden realizarse al alias todosporeka.

Finalmente, la familia manifestó su gratitud hacia todas las personas que los apoyaron durante estos años:

“Ahora nos queda acompañarla todo el tiempo que sea necesario y asegurarnos que ella esté cómoda. Gracias a todos por todo, y en cuanto estemos en condiciones contestaremos los mensajes”.

Cómo colaborar con Ekaterina

Quienes deseen ayudar a la familia pueden hacerlo mediante transferencias al siguiente alias:

Alias: todosporeka