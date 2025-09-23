Condenan a Héctor Fretes a la pena de 1 año y 2 meses de prisión efectivos

Juicio por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil

Luego que la semana pasada fuera declarado penalmente responsable y el viernes se concretara la audiencia de cesura o imposición de pena, hoy al mediodía se conoció la pena impuesta por el tribunal unipersonal de 1 año y 2 meses de prisión, más la declaración de reincidencia por primera vez, para Héctor Fretes.

Luego de rendida la prueba y de escuchado los alegatos finales de las partes el tribunal unipersonal resolvió la semana pasada declarar a Fretes “autor” penalmente responsable del delito de “portación de arma de fuego de uso civil, sin la debida autorización legal”. Así el pasado viernes en la audiencia de cesura, o imposición de pena, donde luego de evaluar las circunstancias agravantes y atenuantes del caso el representante de fiscalía solicitó la pena de dos años de prisión, más declaración de reincidencia por primera vez para Fretes. Por su parte el defensor pidió el mínimo de la pena establecido para el delito, un año de prisión.

Presidió el tribunal unipersonal, Jorge Odorisio, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Facundo Oribones, procurador de fiscalía; en tanto que la defensa de Fretes fue ejercida por Daniel Fuentes, abogado particular del mismo.