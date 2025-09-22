Susto en el conurbano bonaerense: Avión en emergencia puso en vilo a los vecinos

Avión de Ethiopian Airlines declara emergencia y sobrevuela el conurbano

Un vuelo de Ethiopian Airlines que cubría la ruta entre San Pablo y Buenos Aires tuvo que declarar emergencia por mínimo de combustible. La aeronave, un Boeing 777-260 (LR), sobrevoló varias localidades de la provincia de Buenos Aires a muy baja altura antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:30, cuando el vuelo ET506 se aproximaba a su destino. Según informó la aerolínea, el avión logró aterrizar a las 20:59, con una demora de 30 minutos respecto al horario previsto.

Momento de máxima tensión

De acuerdo con la plataforma FlightRadar24, la aeronave sobrevoló zonas como La Plata, Las Flores y Lobos durante la aproximación final. El momento más crítico se produjo cuando descendió hasta apenas 215 metros de altura sobre La Matanza, lo que generó alarma entre los vecinos que presenciaron la maniobra desde tierra.

Protocolo de seguridad

El episodio activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y del aeropuerto. Equipos de rescate y control terrestre se desplegaron para garantizar que la operación se realizara sin incidentes. Finalmente, el aterrizaje se concretó sin mayores dificultades, y tanto pasajeros como tripulación se encontraban en buen estado de salud.

Sin daños y vuelo de regreso

Ethiopian Airlines confirmó que el mismo avión fue utilizado más tarde para regresar a Adís Abeba, lo que demuestra que la aeronave no sufrió daños durante el incidente.

Fuente: https://www.a24.com/actualidad/un-avion-se-declaro-emergencia-sobrevolo-el-conurbano-y-alarmo-vecinos-n1479285