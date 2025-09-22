Tensión internacional: El reconocimiento de Palestina que inquieta a Israel

Francia y aliados reconocen al Estado palestino: la tensión que preocupa a Israel

Francia y varios países se preparan para reconocer formalmente un Estado palestino como parte de la solución de dos Estados, en una cumbre histórica en Nueva York convocada por París y Arabia Saudita antes de la Asamblea General de la ONU.

Aunque la medida tiene un carácter simbólico, marca un punto de inflexión en la diplomacia de algunos aliados occidentales de Israel. Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal ya habían dado este paso.

Reacción de Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó el reconocimiento como un premio al terrorismo de Hamas y reiteró que no habrá un Estado palestino, amenazando con extender la colonización en Cisjordania. Dos ministros israelíes de ultraderecha pidieron la anexión de parte del territorio ocupado.

Estados Unidos criticó los “gestos teatrales” de algunos aliados y aseguró que su enfoque sigue siendo la diplomacia seria.

Justificación de Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, destacó que los palestinos necesitan una perspectiva política: “Si no les ofrecemos una solución, quedarán atrapados con Hamas como única salida”. El reconocimiento pretende fortalecer la solución de dos Estados y aislar a Hamas, según Macron y su canciller, Jean-Noel Barrot.

Contexto del conflicto

El reconocimiento se produce en medio de la ofensiva militar israelí en Gaza, que dejó el lunes un saldo de 61 palestinos muertos y 220 heridos. Más de 145 países ya reconocen al Estado palestino, pero su estatus en la ONU sigue siendo de observador.

Posibles repercusiones

Netanyahu anunció que Israel evaluará medidas en represalia, incluida la anexión de Cisjordania, mientras aliados como los Emiratos Árabes Unidos advirtieron que esto podría socavar acuerdos de paz recientes.

Algunos países europeos, como Alemania e Italia, han señalado que el reconocimiento debe ser parte de un proceso más amplio para la creación de dos Estados, mientras que Rusia mantiene que esta es la única vía para resolver el conflicto.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/en-una-historica-cumbre-francia-y-otros-paises-reconoceran-al-estado-palestino-la-amenaza-de-israel-nid22092025/