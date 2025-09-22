Un famoso influencer quedó en el ojo de la tormenta tras un grave accidente en Panamericana

Accidente de Brunenger en la Panamericana: un susto que alertó a sus seguidores

Un choque que sacudió al mundo del streaming

El domingo por la mañana, el mundo del streaming argentino se vio sacudido por un grave accidente vial protagonizado por Bruno Kruszyn, más conocido como Brunenger, uno de los streamers más populares del país.

El choque ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la Autopista Panamericana, a la altura de la calle Paraná, sentido norte, y dejó dos heridos.

Detalles del accidente

El SUV de alto rendimiento en el que viajaba Brunenger impactó contra un Renault Megane negro, provocando que uno de los ocupantes quedara atrapado dentro del vehículo.

Bomberos, policía vial y SAME trabajaron más de una hora hasta liberarlo y trasladarlo al hospital. La calzada permaneció parcialmente cerrada hasta pasadas las 9, generando importantes demoras en el tránsito.

La preocupación de los seguidores

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de mensajes de preocupación. Brunenger había realizado la noche anterior un stream maratónico por su cumpleaños, lo que generó especulaciones sobre su estado al momento del accidente.

Sin embargo, Coscu, referente del streaming argentino y amigo cercano, aclaró: “No estaba manejando Bruno. Lo importante es que él y todos los que iban en el auto están bien”.

Quién es Brunenger

Bruno Kruszyn, de 24 años, es miembro destacado de la Coscu Army y cuenta con más de un millón de seguidores en sus plataformas. Su estilo cercano y participativo lo convirtió en una figura clave del streaming argentino, conocido por sus transmisiones de videojuegos y charlas con fanáticos.

Investigación policial

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos de San Isidro y la Policía Vial bonaerense.

Las pericias buscarán determinar la dinámica exacta del choque, y los resultados de alcoholemia y velocidad serán fundamentales para establecer responsabilidades.

