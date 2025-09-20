Schiaretti: «Milei miente descaradamente»

Juan Schiaretti criticó con dureza el paso del presidente Javier Milei por Córdoba y lo acusó de “mentir descaradamente” frente a los cordobeses. Según el exmandatario provincial, el discurso del libertario se contradice con la realidad económica y social que atraviesa el país.

«Milei terminó su paso por Córdoba con su mentira a cuestas. El Presidente mintió una vez más descaradamente a los cordobeses, seguramente porque le incomoda que nuestra provincia haya sido ejemplo de prosperidad, manteniendo el equilibrio fiscal, garantizando la inserción social y ejecutando las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo», señaló Schiaretti.

Críticas al concepto de “máquina de la prosperidad”

El exgobernador consideró “una falta de respeto” que Milei plantee la idea de haber encontrado una “máquina de la prosperidad” cuando, en su visión, “la gente no llega a fin de mes”. También hizo hincapié en la situación de jubilados, estudiantes universitarios y trabajadores afectados por la caída de la actividad.

«Es poco serio que el Presidente nos venga a decir a los cordobeses haber encontrado la máquina de la prosperidad. Eso es faltarle el respeto a la gente que no llega a fin de mes, a los jubilados que no pueden comprar sus remedios, a los universitarios que pelean por sostener el presupuesto de sus casas de estudio. Más aún cuando el empleo privado registrado es menor al 2023 y los niveles de actividad muestran un descenso preocupante», agregó.