Milei se reune con Trump y Netanyahu

El presidente de Argentina, Javier Milei, será recibido este martes en Nueva York por su par estadounidense, Donald Trump, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino.

«El presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump», señaló la Cancillería en un mensaje difundido en redes sociales, y posteriormente con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La reunión con Trump, que se produce «en el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos», según la Cancillería, tiene lugar cuando Argentina busca financiamiento externo para calmar el mercado financiero.

El encuentro bilateral se producirá en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), donde el mandatario argentino participará por segundo año consecutivo.

Milei partirá en la noche de este domingo a Nueva York y extenderá su visita hasta este jueves, con otras reuniones previstas, como con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Entre su comitiva se encuentra el ministro de Economía, Luis Caputo, y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tiene previsto entregar a Milei un reconocimiento en el marco de la Asamblea General de la ONU.

Bessent, que galardonará también al presidente francés Emmanuel Macron y el presidente de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), Gianni Infantino, ya había admitido en abril la posibilidad de dar una inyección de fondos a Argentina.

«Si Argentina lo necesita, en caso de un shock externo y si Milei mantiene el rumbo, estaríamos dispuestos a utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria», refirió durante una reunión con inversores en Washington.

Después de varios días de inestabilidad financiera, el riesgo país, que mide a qué tasa puede financiarse un país, aumentó 4,3 por ciento el viernes y alcanzó su mayor nivel desde el 26 agosto de 2024.

Las reservas del BCRA se situaron en 39.250 millones de dólares después de que el organismo se viera obligado a intervenir en el mercado oficial de cambios para contener la cotización de la divisa extranjera.

Los 680 millones de dólares que tuvo que desembolsar el Banco Central representan la mayor venta diaria de divisas del organismo desde octubre de 2019, en la previa del traspaso de mando entre el entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019) y su sucesor, Alberto Fernández (2019-2023).

En los últimos dos días, la institución tuvo que vender otros 432 millones de dólares para evitar que el dólar rebasara el límite superior de una banda en la que debe fluctuar la divisa, según un acuerdo al que llegó el Gobierno con el FMI para obtener otro crédito de 20.000 millones de dólares.

El Banco Central, que no intervenía en el mercado oficial de cambios desde entonces, vendió en las últimas tres ruedas 1.110 millones de dólares.

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló el jueves que el Gobierno iba «a vender hasta el último dólar en el techo de la banda», y que había «suficientes dólares para todos», además de ratificar el rumbo económico del Gobierno, caracterizado por un dólar barato, altas tasas de interés, superávit fiscal y falta de acumulación de reservas. (Sputnik)