Comodoro Rivadavia, la ciudad más grande de la Patagonia argentina, es mucho más que petróleo e industria. Ubicada entre el mar y las mesetas, combina paisajes únicos, historia, cultura y una gastronomía que sorprende a quienes llegan hasta aquí. Si pensás visitar este destino, te compartimos 10 cosas para hacer en Comodoro Rivadavia que te permitirán conocerlo a fondo y disfrutarlo al máximo.

1. Conocer el centro de Comodoro y su costanera

El corazón de la ciudad late en sus calles céntricas, donde se combinan edificios modernos, locales comerciales y cafés. La costanera es uno de los paseos más agradables: un espacio ideal para caminar frente al mar, sacar fotos y disfrutar de la brisa patagónica. Desde aquí se puede observar el intenso movimiento portuario y, en días despejados, contemplar la inmensidad del Atlántico.

2. Visitar el Museo Nacional del Petróleo

Comodoro es conocida como la capital nacional del petróleo. El descubrimiento de este recurso en 1907 marcó su historia para siempre. En el Museo Nacional del Petróleo, ubicado en el barrio General Mosconi, vas a poder recorrer la historia de esta industria, ver maquinarias originales y aprender cómo se extraía el oro negro en sus primeros años. Es un sitio educativo y sorprendente, tanto para adultos como para niños.

3. Subir al Cerro Chenque

El Cerro Chenque es un verdadero ícono de la ciudad. Se trata de un cerro ubicado muy cerca del centro que ofrece una vista panorámica única de Comodoro, el mar y los barrios que se extienden a su alrededor. Subir hasta su cima (en auto o caminando para los más aventureros) es casi una obligación para quienes visitan la ciudad, y una oportunidad perfecta para tomar fotos espectaculares.

4. Recorrer la playa Rada Tilly

A solo 15 kilómetros de Comodoro se encuentra Rada Tilly, considerada la playa más austral del continente. Es un balneario muy popular entre los habitantes locales y turistas, especialmente en verano, pero también tiene un encanto particular durante todo el año. Su extensa costa permite realizar caminatas, practicar deportes como kite surf, mountain bike y hasta parapente desde los acantilados cercanos. Además, es un excelente lugar para degustar mariscos frescos en sus restaurantes.

5. Explorar el Chalet Huergo y su parque

El Chalet Huergo es otra joya histórica. Construido en 1919, fue la residencia de Enrique Mosconi, figura clave del desarrollo energético en Argentina. Hoy funciona como museo y centro cultural, rodeado de un parque con vistas privilegiadas al mar. El lugar invita a pasear, relajarse y conocer más sobre la vida social y política de aquellos años.

6. Avistaje de lobos marinos y aves en Caleta Córdova

En el barrio pesquero de Caleta Córdova, a pocos kilómetros de la ciudad, se puede disfrutar de un ambiente diferente: barcas de pescadores, restaurantes con cocina típica y la posibilidad de avistar lobos marinos y gran variedad de aves. Los fines de semana suele haber ferias gastronómicas y eventos que lo convierten en un plan perfecto para familias.

7. Practicar deportes náuticos y aventura

El mar y las mesetas que rodean a Comodoro ofrecen un escenario ideal para los amantes de la adrenalina. Podés probar deportes como windsurf, kitesurf, pesca embarcada o incluso buceo. Para quienes prefieren tierra firme, la zona es perfecta para el trekking, mountain bike y travesías en 4×4 por caminos que parecen perderse en el horizonte patagónico.

8. Disfrutar de la gastronomía local

La cocina comodorense es un viaje de sabores. El pescado y los mariscos son protagonistas, con platos típicos como cazuela de mariscos, rabas y merluza fresca. También hay una fuerte influencia de la inmigración, especialmente española e italiana, que se refleja en recetas caseras. Además, la carne patagónica y los corderos al asador son opciones que no podés dejar de probar. A esto se suma una creciente oferta de cervecerías artesanales que acompañan perfectamente cualquier plato.

9. Excursión a Rocas Coloradas

A unos 30 kilómetros de Comodoro se encuentra Rocas Coloradas, un área natural protegida con formaciones geológicas de tonos rojizos que contrastan con el azul del mar. Es un lugar impactante para hacer trekking, fotografía de paisajes y disfrutar de un entorno prácticamente virgen. Allí también se pueden observar fósiles y restos paleontológicos, lo que lo convierte en un destino atractivo para los amantes de la ciencia y la naturaleza.

10. Vivir la cultura local y sus fiestas

Comodoro es una ciudad con una gran diversidad cultural, marcada por las distintas corrientes migratorias que llegaron a lo largo del siglo XX. A lo largo del año se celebran numerosas fiestas populares: la Fiesta Nacional del Petróleo, la Feria del Libro, festivales gastronómicos y encuentros deportivos de gran nivel. Participar de estas celebraciones es una manera de conocer la identidad comodorense desde adentro.

Comodoro Rivadavia sorprende por su diversidad de propuestas. Desde la historia del petróleo hasta playas únicas, deportes de aventura, gastronomía con identidad y paisajes naturales impresionantes, esta ciudad patagónica tiene mucho para ofrecer. Ya sea que viajes por trabajo, estudio o turismo, siempre vas a encontrar algo nuevo por descubrir.

Si estás planeando tu viaje, anotá estas 10 cosas imperdibles para hacer en Comodoro Rivadavia y preparate para vivir una experiencia diferente en el sur argentino.