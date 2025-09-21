Close Menu
domingo, septiembre 21
Mileilandia

Milei a lo Casero

El presidente Javier MIlei protagonizó un bizarro acto en Córdoba, al que además asistió poca gente.

Milei habló de los audios, que dijo que fueron generados por Inteligencia Artificial, y agradeció a los cordobeses porque «Conan, es cordobés», dijo.

Hoy, en nota con Gabriel Aniello, dijo que los audios son reales aunque no aceptó que Spagnuolo le haya dicho lo del 3%. El presidente ahora imita y cita al humorista Alfredo Casero.

El domingo viaja a Estados Unidos, donde se reunirá con Donald Trump y con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

 

