Milei a lo Casero

El presidente Javier MIlei protagonizó un bizarro acto en Córdoba, al que además asistió poca gente.

Milei habló de los audios, que dijo que fueron generados por Inteligencia Artificial, y agradeció a los cordobeses porque «Conan, es cordobés», dijo.

Hoy, en nota con Gabriel Aniello, dijo que los audios son reales aunque no aceptó que Spagnuolo le haya dicho lo del 3%. El presidente ahora imita y cita al humorista Alfredo Casero.

El domingo viaja a Estados Unidos, donde se reunirá con Donald Trump y con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.