Domingo mayormente nublado con posibles lluvias aisladas por la mañana

Comodoro Rivadavia amaneció este domingo 21 de septiembre con 9,8 °C, sensación térmica de 7,3 °C y cielo mayormente nublado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad alcanza el 75 %, la presión atmosférica se ubica en 999 hPa, y el viento del oeste sopla a 19 km/h. La visibilidad es de 30 km.

Para el resto de la jornada se pronostica:

Mañana: lluvias aisladas, temperatura en torno a 7 °C, probabilidad de precipitación entre 10 y 40 %, vientos del oeste de 23 a 31 km/h con ráfagas de hasta 50 km/h.

Tarde: cielo nublado, temperatura máxima cercana a 14 °C, vientos del oeste de 23 a 31 km/h y ráfagas de 42 a 50 km/h.

Noche: parcialmente nublado, temperatura en torno a 10 °C, vientos del oeste de 23 a 31 km/h.



