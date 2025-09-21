“Que mis hijos no coman más de la basura”: el desesperado pedido de un padre en Comodoro Rivadavia

Una dramática solicitud de ayuda recibió la redaccion de La Posta comodorense. Josué, vecino de la ciudad, hizo público un mensaje en el que describe la grave situación que atraviesa su familia: sin empleo y con recursos agotados, sus hijos se alimentan con comida hallada en cestos de basura, lo que ya provocó problemas de salud.

“No pido dinero, solo pido que mi familia deje de comer de la basura. Hoy comimos salchichas que encontramos y uno de mis hijos vomitó todo”, relató. El vecino explicó que sabe trabajar de albañil, en limpieza y en tareas de carga y se ofrece a trabajar a cambio de alimentos no perecederos para poder sostener a su familia.

Josué dejó su contacto 297-4752296 y expresó su deseo de que el pedido llegue también a autoridades y dirigentes políticos, para lograr una solución que devuelva estabilidad a su hogar.

La situación refleja las dificultades sociales y económicas que atraviesan muchas familias, y pone en relieve la importancia de la solidaridad comunitaria y de la rápida intervención de los organismos de asistencia social.

Quienes deseen colaborar con alimentos o brindar una oportunidad laboral pueden comunicarse directamente con Josué.

Aclaración

La Posta Comodorense difunde este pedido solidario con fines informativos y no se responsabiliza por las ofertas de trabajo, acuerdos o transacciones que puedan derivarse del contacto publicado.