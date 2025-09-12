Bolsa de trabajo: Gloria ofrece servicios de niñera y limpieza con amplia experiencia

En Comodoro Rivadavia, una vecina de la ciudad lanzó una propuesta laboral destinada a familias que buscan apoyo en el cuidado de los más pequeños y en el mantenimiento del hogar. Se trata de Gloria, quien ofrece sus servicios como niñera y empleada de limpieza con disponibilidad horaria y referencias comprobables.

Con experiencia en el cuidado de niños desde los tres meses de edad y en la limpieza y organización de casas, oficinas y salones, Gloria se presenta como una opción confiable para quienes necesitan acompañamiento diario o por horas.

“Soy una persona responsable, puntual, paciente con los niños y de muy buen trato con mis empleadores”, destacó en su anuncio, en el que además remarcó su compromiso en cada tarea que realiza.

Quienes deseen contactarse con ella pueden hacerlo al +54 9 297 500-9831 para coordinar entrevistas o consultas sobre disponibilidad.

Aviso importante

La Posta Comodorense solo publica pedidos de trabajo con fines informativos y no se responsabiliza por las condiciones laborales o acuerdos que se generen entre las partes.