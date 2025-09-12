Close Menu
viernes, septiembre 12
El tráiler sanitario municipal refuerza la atención en Comodoro

Vacunación, pediatría, odontología, ginecología y más servicios gratuitos para la comunidad
El tráiler sanitario que se encuentra instalado en la plaza de la escuela 83, lleva casi dos meses de funcionamiento y, según confirmó Itatí Taborda, enfermera a cargo del trailer, permanecerá hasta fines de septiembre, a la espera de lo que defina la Secretaría de Salud municipal.

El dispositivo itinerante ofrece múltiples servicios gratuitos para toda la comunidad, con atención tanto a quienes tienen obra social como a quienes no cuentan con cobertura. “Atendemos a todos y entregamos medicación si está disponible. En caso contrario, derivamos a la farmacia municipal”, explicaron desde el lugar.

Cronograma semanal de atención
• Lunes: vacunación, enfermería y nutrición.
• Martes: pediatría, odontología (niños y adultos), vacunación y enfermería.
• Miércoles: pediatría, obstetricia (PAP, colocación de dispositivos, planificación familiar), ginecología, vacunación, enfermería y electrocardiogramas.
• Jueves: pediatría, ginecología y clínica médica.
• Viernes: pediatría, odontología, vacunación y enfermería.

Los turnos se entregan el mismo día, a partir de las 8:30 horas, y la atención comienza a las 9:00, funcionando por orden de llegada. El tráiler permanece abierto hasta las 14:30 horas.
Se solicita concurrir con documento de identidad y, en el caso de niños, la libreta sanitaria. Además, se completan planillas escolares y trámites de ANSES cuando es necesario.

El tráiler recibe pacientes de distintos barrios de la ciudad, incluso de zonas alejadas como El Amari, Fracción o Kilómetro 14. “Mucha gente viene directamente al tráiler porque no consigue turno en el hospital. De esta manera ayudamos a descomprimir la atención en pediatría y otros servicios del sistema público”, señalaron los profesionales.

