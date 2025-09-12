El gobierno dio marcha atrás con el paso a disponibilidad de los 340 trabajadores de INTA

El Gobierno retrocedió con el pase a disponibilidad que ordenó en relación a más de 340 trabajadores de varias instituciones públicas tras el rechazo del Congreso a los decretos delegados que emitió el presidente, Javier Milei.

«Resulta necesario dejar sin efecto las resoluciones 1.044/2025, 1.217/2025 y 1.240/2025 de este Ministerio de Economía, dictadas en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025, 462/2025 y 585/2025″, indica la resolución 1.343 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

Los 340 despidos afectaban a trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ente estratégico que promueve la innovación y el desarrollo del sector agropecuario.

Los pases a disponibilidad también concernían a personal con estabilidad adquirida en el Instituto Nacional de Semillas (Inase), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, entre otras instituciones.

La actual gestión reconoció así la continuidad laboral de los empleados afectados por las disposiciones resueltas por el Ministerio de Economía, y que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) objetó ante la justicia.

El Poder Judicial respondió el martes de manera favorable a la solicitud del gremio estatal, y le ordenó al Gobierno que se abstuviera de ejecutar «cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación de la resolución 1.240, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas».

A finales de agosto, el Congreso rechazó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y cuatro decretos delegados emitidos por el presidente que restringían el derecho a huelga y que establecían la disolución de Vialidad Nacional, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la supresión de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y la reestructuración del INTA y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). (Sputnik)