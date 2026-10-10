(Por InfoGEI) Un informe de la Fundación Encuentro revela que las ventas en supermercados de enero a julio de 2026 se ubicaron 15,8% por debajo del mismo período de 2023. Las bajas más profundas se concentran en el NEA y el NOA. El salario registrado explica poco de las diferencias entre provincias.

En el marco de su línea de investigación en consumo e ingresos, la Fundación Encuentro advierte que las ventas en supermercados de enero a julio de 2026, a precios constantes, se ubicaron 15,8% por debajo del mismo período de 2023 y 7,0% por debajo de 2025 en el total del país. La caída alcanza a las 24 jurisdicciones en ambas comparaciones.

Las bajas más profundas se concentran en el NEA (32,8%) y el NOA (27,3%), mientras que la región Pampeana (11,2%) y la Patagonia (10,9%) muestran las caídas más moderadas. Entre provincias, la distancia va de Formosa, que vende 39,3% menos que en 2023, a Neuquén, con una baja de 3,1%.

El informe señala que, medido con el IPC general, el salario privado registrado quedó prácticamente en el nivel de noviembre de 2023 en todas las regiones, con variaciones que van de una caída de 2,1% a una suba de 3,7%. Frente a los precios regulados (tarifas, combustibles, transporte, salud prepaga y educación), en cambio, su poder de compra cayó entre 27,5% y 38,3%. Como los gastos fijos se pagan primero, el ajuste recae sobre el consumo que puede postergarse.

El caso de la garrafa

La garrafa ilustra ese mecanismo. En el NEA, donde el 98% de los hogares urbanos no tiene conexión a la red de gas, la garrafa de 10 kg aumentó 412,5% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, frente a 276,0% del IPC regional. Un salario privado registrado promedio de la región pasó de comprar 91 garrafas a comprar 69.

Empleo y heterogeneidad

El empleo asalariado privado registrado cayó en 22 de las 24 jurisdicciones entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Solo crecieron Neuquén (7,1%) y Río Negro (2,8%), asociadas a Vaca Muerta. Las mayores caídas porcentuales se registraron en Santa Cruz (16,4%), Tierra del Fuego (15,6%) y Catamarca (12,3%), mientras que Buenos Aires concentró la mayor pérdida en volumen, con 79 mil puestos.

Diferencia entre provincias

Según el estudio, el salario registrado explica poco de las diferencias de consumo entre provincias. Formosa, con la mayor caída de ventas, tuvo un aumento real de 4,8% del salario registrado, y en Santiago del Estero las ventas bajaron 29,1% aunque el salario registrado subió 25,5%, impulsado por el salario público provincial.

El NEA recargado

En el NEA, el empleo privado registrado cayó más de 10% en Formosa, Misiones y Chaco, y la alta informalidad hace que la evolución del salario formal alcance a una porción menor de los hogares.

Hacia adelante, el informe sostiene que la evolución del consumo dependerá más de la recomposición del ingreso disponible de los hogares que del crecimiento agregado de la actividad. (InfoGEI)