Paro de Universidades y del Garrahan

Trabajadores de las universidades públicas nacionales de Argentina y del Hospital Garrahan, el principal centro pediátrico del país, realizan este viernes un paro en rechazo a los vetos que el presidente Javier Milei impuso contra dos leyes que garantizaban sus gastos de funcionamiento.

«Viernes 12: Paro nacional», reseñaron los seis sindicatos docentes y no docentes universitarios que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

La huelga de 24 horas en el sector universitario, apoyada por el Consejo Interuniversitario Nacional que integran los rectores de las casas de estudio, se realiza en protesta al veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que establecía los gastos para salarios, becas y funcionamiento de esas instituciones de educación terciarias.

La norma, sancionada el 22 de agosto por el Senado con 58 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones, proponía la reapertura de negociaciones salariales para los trabajadores de las universidades, reconocía fondos para becas y funcionamiento, y creaba un fondo de 10.000 millones de pesos (6,9 millones de dólares al cambio oficial).

El sindicato que representa a los profesionales de la salud y al personal no médico del Hospital Garrahan también lleva adelante un paro nacional pero de 48 horas, a raíz del veto presidencial a una ley que declaraba la emergencia pediátrica y garantizaba fondos para este centro especializado, el más importante del país.

La ley referente al Garrahan que fue vetada por Milei, fue aprobada el mismo día en el que salió adelante la Ley de Financiamiento Universitario.

La norma, sancionada con 62 votos positivos y 8 negativos, contemplaba un aumento salarial del 70 por ciento para los 4.500 empleados de planta y los 420 residentes del centro hospitalario, además de garantizar el suministro de productos críticos y de derogar una resolución que precarizaba las residencias médicas, al convertirlas en becas.

El conflicto de los trabajadores del Hospital Garrahan comenzó hace más de cuatro meses, cuando el personal médico y no médico del centro de salud empezó a movilizarse para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios y visibilizar el desfinanciamiento de la institución, que derivó en la renuncia de más de 200 profesionales en el último año y medio.

Milei también vetó a última hora del jueves una tercera ley impulsada por los gobernadores del país que repartía a las provincias los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), unos fondos compuestos por el 1 por ciento de todos los tributos federales recaudados por el Gobierno nacional.

Esta decisión tensa la relación entre el Ejecutivo y los gobernadores de las 24 jurisdicciones del país, en un momento en el que el Gobierno buscaba aproximarse a los mandatarios provinciales con la conformación de una mesa de diálogo federal.

Varios sectores en Argentina se encuentran en conflicto por el ajuste fiscal llevado adelante por la actual gestión y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.

El oficialismo sufrió el domingo una inesperada derrota ante el peronismo opositor en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires (este), pero el presidente ha ratificado el rumbo económico y político de su Gobierno. (Sputnik)