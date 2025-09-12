Cerimedo confirmó presuntas coimas en la cúpula del Gobierno

«Asesor de LLA confirmó a la justicia los dichos de Spagnuolo sobre las coimas», informaron fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.

En su comparecencia ante el fiscal federal Franco Picardi, que investiga una supuesta trama de corrupción dentro de la Andis, el consultor y exasesor del oficialismo aseguró en la noche de la víspera que existió un «esquema de corrupción» en el organismo.

La serie de audios difundidos en las redes y medios de prensa atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad describen un presunto esquema de corrupción en el que se exigía un soborno de entre cinco y ocho por ciento a los proveedores de medicamentos, con montos que oscilarían entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales, a cambio de acceder a las licitaciones del organismo.

La hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, es señalada por Spagnuolo, asiduo visitante a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, como una de las principales beneficiarias de las coimas, acusada de encabezar la trama y llevarse entre el tres por ciento y el cuatro por ciento de la facturación.

Aunque negó haber grabado y haber filtrado los audios de Spagnuolo, Cerimedo confirmó que exdirector de la Andis le habló de «coimas» y del reparto de comisiones en el marco de las compras de medicamentos a una droguería involucrada en el escándalo, Suizo Argentina.

De acuerdo a Cerimedo, Spagnuolo le ratificó lo mismo que se oye en las grabaciones, en las que también queda involucrado el asesor de Karina Milei, Eduardo «Lule» Menem, a su vez primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Cerimedo, dueño además del portal La Derecha Diario, había señalado con anterioridad que Spagnuolo le habló sobre la situación en Andis en varias oportunidades, y también de que sabía que alguien tenía a disposición esas grabaciones para utilizarlos en época de elecciones.

Los audios se dieron a conocer el 19 de agosto, a dos semanas de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires (este) en las que el oficialismo perdió ante el peronismo por más de 13 puntos porcentuales de ventaja.

Las grabaciones de las presuntas coimas no son considerados por Picardi como elemento de prueba, sino «un indicio a partir del cual se comenzó a recolectar» evidencia, según explicaron desde el ámbito judicial.

En el marco de la causa que investiga la veracidad de la presunta trama de corrupción en el seno de la Andis, los dueños de la droguería Suizo Argentina, Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel, pidieron la nulidad de la causa basada en la ilegalidad de los audios.

La causa se encuentra en secreto de sumario y, de momento, la defensa de Spagnuolo no se pronunció sobre el planteo de nulidad que plantearon los otros imputados.

En los tribunales federales de Buenos Aires no se descarta que el extitular de la Andis se presente como «arrepentido» una vez tenga acceso a la totalidad del expediente. (Sputnik)