Luque se reunió con la cooperadora del Hospital de Esquel: “La gente que trabaja para la salud en Chubut hace miagros para solventar el sistema”

El candidato a diputado nacional, Juan Pablo Luque, se encuentra de recorrida por la ciudad de Esquel, donde se reunió con integrantes de la Cooperadora del Hospital Zonal y tomó nota de la situación de abandono que atraviesa la institución. “Se hacen cargo prácticamente de todas las necesidades y faltan muchos profesionales”.

Luego del encuentro mantenido, Juan Pablo Luque remarcó que “no hay presupuesto para el mantenimiento básico del Hospital y casi todo, desde insumos hasta los arreglos de las instalaciones dependen íntegramente de lo que aporta la Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel”.

“Son ellos quienes están sosteniendo, con muchísimo esfuerzo y compromiso, un sistema de salud que está al borde del colapso” lamentó Luque.

Durante la charla, surgieron temas preocupantes. Además de lo salarial, donde un residente ingresante cobra apenas $900.000, no hay presupuesto para personal. No hay neonatólogos las 24 horas y durante un gran lapso de tiempo son las enfermeras quienes quedan a cargo de bebés recién nacidos en riesgo. Además, los fines de semana deben venir médicos de otras provincias a cubrir las guardias ginecológicas.

Criticó fuertemente el estado de abandono del Hospital Zonal de Esquel: “Así está hoy nuestra salud pública” y remarcó que “más allá de la crisis económica por los magros salarios y la situación general del país donde ningún sueldo alcanza, hay una crisis emocional. “La gente del hospital está mal, agotada, dolida. Cansada de sostener todos los días sin una remuneración acorde”.

Valoró el compromiso y el trabajo que llevan adelante tanto desde la cooperadora como los trabajadores para sostener de manera comunitaria un hospital pensado para la atención de los vecinos y vecinas de toda la comarca.

“Están metiendo una energía enorme para que el hospital llegue a la gente, para que nadie se quede sin atención. Son un ejemplo de vocación y amor por la comunidad” destacó Luque. Y consideró que por esto “es tan importante insistir con el financiamiento, tanto nacional como provincial para la salud pública, prioridad absoluta de la comunidad”.