Clases particulares de Matemática en Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia, David Bordón ofrece clases particulares de matemática orientadas a estudiantes de nivel secundario y universitario que necesiten reforzar sus conocimientos o prepararse para exámenes.

Los espacios de apoyo abarcan materias clave como Análisis Matemático I, Álgebra y Geometría, y Estabilidad I, con el objetivo de brindar acompañamiento personalizado y ayudar a los alumnos a superar dificultades en estas asignaturas.

Con experiencia en la enseñanza y un enfoque adaptado a las necesidades de cada estudiante, David propone un método práctico que combina teoría y resolución de ejercicios, garantizando una mejor comprensión de los temas.

Quienes deseen más información o reservar un turno pueden contactarlo directamente por WhatsApp al 2974 939342.

