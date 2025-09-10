La fiscalía solicitó la revisión de la preventiva ante dos jueces

Audiencia preliminar por abuso sexual agravado

Hoy a la mañana se concretó en los tribunales penales del barrio Roca la audiencia preliminar que tiene como imputado a O.I.V.C.. La fiscal ratificó la acusación pública en su contra, mientras que la defensa planteó el sobreseimiento de su asistido respecto de los hechos atinentes a una de las víctimas. La fiscalía se opuso al pedido de sobreseimiento y ante la gravedad de los hechos y la pena en expectativa se consideró existente el peligro de fuga, como también por los antecedentes penales computables del imputado. Además del peligro de entorpecimiento que seguirá vigente hasta el juicio. Por todo ello la fiscal solicitó se dicte la prisión preventiva del imputado por tres meses o hasta que se concrete el juicio, lo que ocurra primero.

Por su parte, la defensora se opuso al dictado de la prisión preventiva ya que “todo imputado tiene derecho a transitar el proceso en libertad y rige el principio de inocencia hasta tanto haya una sentencia firme en su contra”. Afirmó que no existen peligros procesales ni de fuga, ni de entorpecimiento, requiriendo su libertad con medidas sustitutivas.

Seguido, el juez penal resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva y dictó un cuarto intermedio de la preliminar hasta el próximo 30 de septiembre. Disponiendo a su vez medidas sustitutivas como la prohibición de salir de la ciudad, presentaciones semanales ante la Oficina Judicial y prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas.

Ante esto la fiscal planteó la revisión de la medida de coerción ante dos jueces penales distintos al interviniente, la cual fue dispuesta para mañana miércoles a las 10.00 hs..

Tal como se desprende de la acusación fiscal, los hechos cuya responsabilidad se le atribuyen al imputado O.I.V.C., habrían ocurrido, entre diciembre de 2013 y noviembre de 2018. Los mismos han sido calificados respecto de la primera víctima como: “Abuso Sexual Simple agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad –dos hechos–, Abuso Sexual Gravemente Ultrajante agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad y Abuso Sexual con acceso carnal agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad (al menos cinco hechos), todo en concurso real y en calidad de autor” y respecto de la segunda víctima como: “Abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de su realización y duración agravado por la convivencia preexistente con una menor de 18 años de edad, al menos doce hechos en concurso real”, en calidad de “autor” para O.I.V.C.. Con una escala penal prevista para el delito de 8 a 20 años de prisión.

Presidió la audiencia preliminar Martín Cosmaro, juez penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; co-representando a las menores víctimas actuó Andrea Mac Garva, asesora de menores; en tanto que la defensa del imputado O.I.V.C. fue ejercida por María Cristina Sadino, defensora pública.