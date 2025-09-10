Adolescente se atrinchera armada en un colegio en  Mendoza

Una alumna de 14 años armada con una pistola que disparó al aire al menos en un par de ocasiones se encuentra atrincherada en su escuela en la provincia argentina de Mendoza (centro-oeste), institución que fue desalojada mientras se dio intervención a la policía y a las fuerzas de seguridad.

Los hechos tienen lugar en la escuela Marcelino Blanco, en el municipio mendocino de La Paz, situado a unos 140 kilómetros de la capital provincial.

Mientras varios jóvenes con ataque de pánico fueron trasladados al hospital Arturo Illia, apenas a unos metros de distancia, se hizo cargo de la situación el Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (Gris), que trata de negociar con la adolescente.

También participan en el operativo junto a agentes policiales de Mendoza la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Seguridad y de Justicia.

La adolescente es hija de un comisario retirado de la policía de la provincia de San Luis, aledaña a la de Mendoza.

La menor llevó consigo al colegio una pistola con calibre de 9 milímetros que sería el arma reglamentaria de su padre, con la que disparó al menos dos veces al aire, según pudo apreciarse en una filmación.

Algunas versiones apuntan a que la adolescente ingresó en el colegio con la intención de encontrar a una profesora llamada Raquel para matarla, en un día en que se celebra en todo el país el Día del Maestro.

Se estima que la menor ingresó a la escuela sobre las 9.30 hora local (12.30 GMT), por lo que lleva más de tres horas atrincherada. (Sputnik)