Melisa ofrece cuidado de domicilios durante las vacaciones en Comodoro Rivadavia

En Comodoro Rivadavia, Melisa se presenta como una opción confiable para las familias que planean viajar durante las vacaciones y necesitan dejar a alguien responsable a cargo de su vivienda.

La vecina informó que estará disponible desde el 15 de diciembre hasta febrero, ofreciendo el servicio de cuidado de domicilios mientras los propietarios se encuentran de viaje. La propuesta busca brindar tranquilidad a quienes deben ausentarse, asegurando que la casa no quede desatendida durante ese período.

Melisa destacó que cuenta con disponibilidad horaria y compromiso en el cumplimiento de las tareas acordadas, lo que la convierte en una alternativa ideal para aquellos que se van de vacaciones y buscan resguardar su hogar.

Los interesados en coordinar el servicio podrán comunicarse directamente con ella para más detalles y consultas. 297 4058890

Aviso importante

La Posta Comodorense solo publica pedidos de trabajo con fines informativos y no se responsabiliza por las condiciones laborales ni acuerdos que se generen entre las partes.