El desesperado pedido de una mamá que no tiene para darle de comer a sus hijos

En medio de una situación económica cada vez más difícil, una joven mamá comodorense hizo público un pedido desesperado: busca trabajo para poder alimentar y cuidar a sus dos hijos, uno de ellos un bebé de apenas siete meses.
“Se me está haciendo muy complicado todo, hasta para conseguir leche o pañales para el bebé. No tengo casi nada para darle a mi nena tampoco. Solo quiero trabajar, tengo quién me cuide a los chicos, necesito una oportunidad”, expresó Nicol, con la voz quebrada por la angustia.
La mujer aseguró que está dispuesta a realizar tareas de limpieza de casas, cuidado de niños o atención de adultos mayores, con tal de generar un ingreso que le permita salir adelante.
“Yo no quiero que me regalen nada, quiero trabajar. No quiero ver a mis hijos pasar hambre”, resumió.
Quienes deseen brindar ayuda o una oportunidad laboral pueden comunicarse directamente con Nicol al 297-5260794.
Aviso importante
La Posta Comodorense solo publica pedidos de trabajo con fines informativos y no se responsabiliza por las condiciones laborales o acuerdos que se generen entre las partes.