Día del Maestro ¿Habrá clases este 11 de septiembre?

Este jueves 11 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Maestro, fecha establecida en honor a Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “padre del aula”, quien falleció en 1888.

Por este motivo, los docentes y alumnos de nivel primario no tendrán clases, en tanto que la medida no alcanza a los niveles secundarios ni a las universidades, que continuarán con sus actividades de manera normal. Para estos estudiantes, la próxima jornada sin actividad será el Día del Estudiante, el 21 de septiembre, aunque este año coincidirá con un domingo.

Sarmiento fue presidente de la Nación entre 1868 y 1874 y durante su gestión impulsó la construcción de más de 800 escuelas. Además, fue uno de los principales promotores de la Ley 1420, que estableció la educación gratuita, obligatoria, universal y laica en todo el país.