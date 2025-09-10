Vecinales de zona sur reclamaron obras de infraestructura y celebraron próximas licitaciones

En la sede vecinal del barrio Juan XXIII, representantes de las asociaciones vecinales de Moure, Pueyrredón, Abel Amaya, 30 de Octubre, Cordón Forestal y Juan XXIII se reunieron con la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

El encuentro, encabezado por Fernando Ostoich, junto a subsecretarios y áreas operativas, permitió avanzar en una agenda de temas claves para la zona sur, entre ellos la reparación integral del canal de la avenida Roca, el mantenimiento de calles, la construcción de la sede vecinal del barrio Pueyrredón y gestiones vinculadas a obras de cloaca y gas.

Ostoich destacó que la prioridad de la gestión municipal es dar respuesta a las necesidades de los barrios:

“Estos encuentros son fundamentales para escuchar a los vecinos y trabajar en soluciones concretas. La zona sur tiene desafíos muy importantes en materia de servicios, pavimento y obras pluviales, y nuestro compromiso es avanzar con proyectos que impacten en la calidad de vida de las familias”.

En esa línea, subrayó la próxima licitación de la obra de descarga al mar de la avenida Roca, una intervención esperada desde hace años para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inundaciones en sectores críticos.

Por su parte, las asociaciones vecinales valoraron la continuidad del diálogo con el municipio y remarcaron los avances ya concretados, como la pavimentación de la calle Juana Azurduy y el inicio de la red de gas para Abel Amaya. Asimismo, reafirmaron su compromiso de trabajar en conjunto para canalizar demandas y establecer prioridades.

Víctor Bonzano, representante del barrio Juan XXIII, consideró que el balance fue positivo:

“En cada reunión hemos tenido respuestas. Ahora vamos a esperar la devolución sobre lo que planteamos por escrito para poder transmitir las soluciones a nuestros vecinos”.

Con el acompañamiento del Gobierno Provincial, la obra del colector pluvial de avenida Roca y otras inversiones proyectadas buscarán dar respuesta a problemáticas históricas de los barrios de la zona sur de Comodoro.