Evangelina Anderson en el centro de rumores por un supuesto romance con un futbolista casado

Evangelina Anderson vuelve a estar en el foco mediático tras las versiones que aseguran que estaría disfrutando de su nueva vida de soltera en compañía de un hombre más joven. Lo que en un inicio se interpretó como un simple “chongueo”, tomó otro rumbo cuando trascendió que la relación sería con un futbolista casado.

La panelista Yanina Latorre fue quien aportó los primeros detalles en el programa Sálvese quien pueda, donde indicó que el vínculo entre la modelo y el deportista se habría dado a través de un amigo en común. Según sus dichos, los encuentros habrían tenido lugar en un departamento privado, aunque la relación estaría “frenada”.

En paralelo, el portal PrimiciasYa señaló que la persona involucrada sería Leandro Paredes, jugador de Boca Juniors y de la Selección Argentina, quien recientemente fue padre por tercera vez junto a su esposa, Camila Galante. Sin embargo, tanto Anderson como el entorno del futbolista no confirmaron la versión.

La modelo aseguró públicamente que no mantiene una relación con nadie y mucho menos con alguien casado, mientras que la pareja de Paredes se mostró firme frente a los rumores que vienen circulando desde su regreso al país.

El presunto romance, catalogado por algunos medios como “el escándalo del año”, mantiene expectantes a los seguidores del mundo del espectáculo y del fútbol, aunque por el momento no hay pruebas concluyentes que lo respalden.