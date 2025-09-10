Un niño de 6 años resultó herido tras caer de un paredón en barrio céntrico

Un menor de 6 años resultó herido este lunes por la noche tras caer desde un paredón de aproximadamente seis metros de altura en la intersección de Formosa y Viamonte, en Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 horas, cuando el niño jugaba en la zona y, en un descuido, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Según testigos, el pequeño se encontraba consciente, aunque con lesiones visibles en su pierna derecha, aparentemente fracturada o dislocada.

De inmediato intervino personal policial de la Comisaría Seccional Segunda, junto a un equipo médico que trasladó al menor en ambulancia hacia el Hospital Regional, donde fue recibido por profesionales de guardia para realizarle los estudios correspondientes.

El accidente generó preocupación entre los vecinos, dado que el muro de contención de la zona representa un riesgo para quienes transitan o juegan en cercanías. Las autoridades recomendaron a las familias extremar cuidados y mantener supervisión en espacios de altura.