Récord de morosidad: cada vez más familias se atrasan en las cuotas de préstamos y tarjetas

La morosidad en los créditos a familias alcanzó en julio un récord histórico de 5,7 %, el nivel más alto desde que el Banco Central (BCRA) comenzó a registrar la serie en enero de 2010. El dato representa nueve meses consecutivos de incremento en la irregularidad de pagos, en un contexto de tasas de interés volátiles y un freno en el crédito al sector privado.

De acuerdo con el Informe sobre Bancos del BCRA, la tasa de incumplimiento de los hogares pasó del 5,1 % en junio al 5,7 % en julio. La diputada nacional Julia Strada (Fuerza Patria), integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), advirtió que se trata de niveles no vistos desde la pandemia de COVID-19 y que la tendencia ascendente lleva siete meses ininterrumpidos.

Los préstamos personales y las tarjetas de crédito encabezan el deterioro:

Préstamos personales : la morosidad trepó de 3,28 % en diciembre de 2024 a 7,19 % en julio de 2025 .

Tarjetas de crédito : saltó de 1,74 % a 4,85 % en el mismo período.

Adelantos en cuenta corriente : subieron de 1,58 % a 2,69 % .

Créditos prendarios : pasaron de 1,92 % a 2,75 % (en algunos registros de bancos se menciona 3,9 %).

Créditos hipotecarios: se mantuvieron estables e incluso bajaron de 1 % a 0,9 %, siendo la excepción.

Panorama general

El total del sector privado también refleja esta fragilidad: la morosidad subió de 1,54 % a 3,19 % entre diciembre de 2024 y julio de 2025. En las familias, el salto fue de 2,55 % a 5,66 %, mientras que en las empresas aumentó de 0,74 % a 1,18 %.

Para Strada, este escenario implica un deterioro de la capacidad de pago de hogares y compañías, lo que pone presión sobre la estabilidad financiera y dificulta el acceso al crédito en los próximos meses.



