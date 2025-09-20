Polémica por un trend de TikTok en el que meten a una mujer en una bolsa de consorcio

Una serie de videos virales tomaron estado público en las últimas horas y generaron una intensa discusión en redes sociales. En ellos se observa a dos hombres que colocan a una mujer dentro de una bolsa de consorcio, con la aparente intención de “deshacerse de ella”.

Según los autores de los clips, la escena busca tener un tono gracioso. Sin embargo, muchos usuarios expresaron que no les causa ninguna gracia, ya que refuerza estereotipos y situaciones que remiten a la violencia de género.

En la YPF de Marcos Juárez. pic.twitter.com/IP0G2I36Qu — Real Time (@RealTimeRating) September 20, 2025

El contexto del trend

Los videos, grabados en estaciones de servicio, utilizan textos como: “Cuando no aguantás más a la de marketing”, en alusión a una supuesta broma hacia trabajadoras del área. Esta elección de contexto y de personajes no fue bien recibida por buena parte de la audiencia.

El fenómeno, que al parecer nació en México como un trend de TikTok, rápidamente cruzó fronteras y se replicó en diferentes escenarios laborales.

Críticas y rechazo

Colectivos feministas y periodistas cuestionaron la viralización de este tipo de contenidos. “La combinación de tipos secuestrando una mujer y colocándola en bolsa de consorcio no nos da gracia”, señaló la periodista Ingrid Beck en sus redes sociales.

La polémica abre nuevamente el debate sobre los límites del humor en plataformas digitales y el rol de los algoritmos en la amplificación de contenidos que, lejos de ser inofensivos, reproducen prácticas de violencia simbólica.