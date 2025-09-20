¿Me cambias a mí?”: el reclamo de Franco Mastantuono al ser sustituido en el Real Madrid

El juvenil argentino volvió a ser titular en el triunfo 2-0 ante el Espanyol y mostró su molestia al dejar el campo a los 77 minutos. Xabi Alonso explicó lo ocurrido en conferencia de prensa.

Franco Mastantuono continúa ganando protagonismo en el Real Madrid. Este sábado fue titular nuevamente y brilló en la victoria por 2-0 frente al Espanyol, en un encuentro que lo tuvo cerca de marcar su primer gol con la camiseta blanca.

Sin embargo, el momento de mayor tensión se dio cuando el entrenador Xabi Alonso decidió reemplazarlo por Brahim Díaz en el minuto 77. El ex-River no ocultó su fastidio y, según reveló su técnico, le lanzó una pregunta directa: “¿Me cambias a mí?”.

La versión de Xabi Alonso

En conferencia de prensa, el DT contó con humor lo sucedido: “Franco quería seguir jugando, me decía: ‘¿me cambias a mí?’. Le respondí ‘sí, Franco, te cambio a ti’”.

El técnico agregó que el juvenil se marchó “un poco enfadado” por la decisión, aunque valoró positivamente su rendimiento: “Estoy contento con el partido que ha hecho Franco. A todos les sucede que no quieren salir, pero necesitamos refrescar al equipo porque el calendario es exigente”.

Un presente prometedor

Con apenas 17 años, Mastantuono se ha convertido en una pieza importante dentro del plantel merengue. Sus minutos en el campo generan expectativa y elogios, incluso de leyendas del club que destacan su personalidad en el Santiago Bernabéu.

Gracias a este triunfo, el Real Madrid suma cinco victorias en cinco partidos y se mantiene como líder de la Liga de España, con el argentino cada vez más consolidado en la élite.