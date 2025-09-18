El Senado  rechazó el  veto de Milei a ley que reparte impuestos entre las provincias

El Senado argentino rechazó este jueves, por 59 votos afirmativos, nueve negativos y tres abstenciones, un veto del presidente, Javier Milei, a una ley impulsada por los gobernadores que establece el reparto automático de los aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias.

«Este honorable Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto de ley 27.794 sobre fondos de aportes del Tesoro a las provincias. Se comunicará a la Cámara de Diputados «, anunció durante la sesión ordinaria la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel.

La Cámara Alta insistió en esta normativa un día después de que la Cámara de Diputados rechazara los vetos presidenciales a una ley que garantiza el funcionamiento de las universidades públicas y a otra que declara la emergencia pediátrica en favor del hospital Garrahan, el principal centro de esta especialidad en el país.

Para lograr revertir el veto de Milei, el Senado debía reunir al menos dos tercios de los votos, el mismo porcentaje de adhesiones que ahora debe lograr la Cámara de Diputados para sostener la ley y tumbar el decreto presidencial.

Algunos gobernadores que conformaron un bloque parlamentario llamado Provincias Unidas reclaman la vigencia de esta legislación sancionada el 20 de agosto por la Cámara de Diputados, la cual establece el reparto automático de unos fondos, los cuales representan el uno por ciento de todos los tributos federales recaudados por el Gobierno nacional.

La decisión de Milei de vetar la ley que repartía los ATN complicó la relación entre el Ejecutivo y los gobernadores de las 24 jurisdicciones del país, en un momento en el que el Gobierno buscaba aproximarse a los mandatarios provinciales con la conformación de una mesa de diálogo federal.

En un contexto de debilidad para la actual gestión, que atraviesa su peor momento desde que asumió en diciembre de 2023, el riesgo país aumentó este jueves un 14,6 por ciento y alcanzó los 1368 puntos básicos, mientras los bonos argentinos en dólares retrocedieron hasta un tres por ciento.

El Banco Central, entre tanto, tuvo que vender divisas por segundo día consecutivo después de que el dólar oficial alcanzara el límite superior de un régimen de bandas en las que fluctúa la divisa extranjera, a partir de un préstamo que concedió en abril el Fondo Monetario Internacional para obtener un préstamo de 20.000 millones de dólares.

Varios sectores en Argentina se encuentran en conflicto por el ajuste fiscal llevado adelante por la actual gestión y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.

El oficialismo sufrió el 7 de septiembre una inesperada derrota ante el peronismo opositor en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires (este), pero el presidente ha ratificado el rumbo económico y político del Gobierno, cuando en poco más de un mes, se celebran otros comicios, esta vez nacionales, para renovar de manera parcial las dos cámaras del Congreso. (Sputnik)