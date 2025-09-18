La Delio Valdez llega a Comodoro con su Cumbión: una noche de baile, fiesta y cumbia

DETALLES DEL SHOW

Fecha: Jueves 19 de septiembre

Lugar: La Fábrica – Ladvocat 159, Comodoro Rivadavia

Artistas: La Delio Valdez + DJ Sonido Parrandero

Luego de celebrar sus 15 años con una gira internacional que los llevó a recorrer escenarios de Latinoamérica y Europa, y de coronar con un show multitudinario ante 25 mil personas en el Estadio Ferro de Buenos Aires, La Delio Valdez inicia una nueva etapa con la presentación de su sexto disco de estudio, El Desvelo.

En el marco de su gira nacional, la orquesta más representativa de la cumbia actual desembarca en Comodoro Rivadavia con su fiesta más emblemática: El Cumbión de La Delio Valdez, el próximo jueves 19 de septiembre en La Fábrica (Ladvocat 159).

El Cumbión: mucho más que un recital

El Cumbión es la fiesta propia de la banda, un ritual de encuentro que nació en la casa del mítico maestro Delio Valdez y que con el tiempo se transformó en un sello inconfundible de la orquesta. No se trata solo de un show, sino de una experiencia colectiva: un espacio donde la música, el baile y la alegría compartida se convierten en protagonistas hasta la madrugada.

«Estamos de gira con El Cumbión, es un espectáculo que resume todo lo que venimos construyendo en estos 16 años. Es una fiesta popular pensada para compartir con el público, con una puesta en escena visual y sonora potente. Recorremos nuestros discos, hay perlas de nuestro último álbum – El Desvelo – hay baile y, sobre todo, mucha conexión con la gente. No es solo un recital, es una experiencia, una celebración», cuentan desde la orquesta.

La noche en Comodoro contará con La Delio Valdez en vivo y la selección musical de DJ Sonido Parrandero, asegurando un clima de celebración popular que trasciende generaciones.

El Desvelo, el nuevo álbum

Estrenado en abril, El Desvelo reúne 12 canciones originales que atraviesan el amor, el desamor, la lucha personal, la resistencia y la celebración. Cada tema refleja el espíritu colectivo de la banda y reafirma la identidad de La Delio Valdez como una orquesta popular que lleva la cumbia al centro de la cultura latinoamericana.