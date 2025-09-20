Indignación en Comodoro por el traslado y abandono de libros históricos de la primera biblioteca popular de la Patagonia

Un vecino del barrio Valle C denunció el traslado y aparente abandono del patrimonio de la Biblioteca Nicolás Avellaneda, considerada la primera biblioteca popular de la Patagonia argentina.

Según relató, los muebles y libros estaban guardados en un tráiler de ubicación desconocida. Al llegar al lugar, se encontró con que los ejemplares y mobiliario ya habían sido arrojados. “Cuando me avisaron, ya habían tirado todo esto: todos estos libros, toda la historia pura de la primera biblioteca popular de la Patagonia”, lamentó.

El denunciante señaló que el camión que retiró el tráiler y los elementos históricos, entre ellos máquinas de escribir, se dirigió hacia Camarones.

En un video grabado en la Escuela N°91 de Valle C, se observan decenas de libros en el piso, imagen que generó indignación y preocupación. “Es una barbaridad lo que han hecho. Después te hablan del patrimonio histórico… lo están tirando por el piso. Tengo una indignación impresionante, soy nacido y criado en este barrio, no pueden hacer algo así”, expresó.



