Las prepagas aumentan en octubre: subas de hasta 2,4 % y diferencias entre empresas

Las principales empresas de medicina prepaga confirmaron los aumentos de sus cuotas a partir de octubre, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que fue del 1,9 %, según el INDEC.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) informó que los nuevos valores ya están cargados en su web oficial, como establece la normativa que obliga a las prepagas a comunicar los ajustes dentro de los cinco días posteriores a la publicación del dato de inflación.

Aumentos en línea con la inflación (alrededor de 1,9 %)

Swiss Medical : 1,9 %

Osde : 1,85 %

Medifé : 1,9 %

Sancor Salud : 1,7 %

Medicina Esencial, Luis Pasteur, Hospital Británico, Hospital Alemán, Hominis, Federada, Accord: 1,9 %

Prepagas con subas por encima del promedio

Algunas compañías definieron ajustes superiores al 2 %:

Medicus : 1,92 %

Prevención Salud : 1,95 %

CEMIC : 2 %

Hospital Italiano : 2,2 %

OMINT : 2,3 %

Ensalud : 2,35 %

Galeno: 2,4 %

Estos incrementos llegan tras la derogación de la Resolución 2400/2023 de la SSS, que permitía a las empresas absorber excedentes de aportes de los trabajadores sin impactar en las cuotas. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, la medida anterior solo buscaba “rédito electoral, aun en perjuicio de la gente”.

Los usuarios pueden consultar los valores actualizados en la página oficial de la SSS, donde se detallan los aumentos de cada plan.